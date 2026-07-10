Sommerwochenende in Thüringen: Bis zu 31 Grad und viel Sonnenschein

Thüringen - Das Wochenende zeigt sich laut Deutschem Wetterdienst in Thüringen von seiner sommerlichen Seite.

Viel Sonne und Temperaturen bis 31 Grad sorgen in Thüringen für ein sommerliches Wochenende. (Archivbild) © Michael Reichel/dpa

Es wird überwiegend sonnig, trocken und zum Sonntag hin sogar hochsommerlich heiß.

Bereits am Freitag wechseln sich Sonne und Wolken ab, Regen ist nicht in Sicht. Die Temperaturen steigen auf 26 bis 28 Grad, im Bergland auf 22 bis 25 Grad. In der Nacht zum Samstag kühlt es auf 14 bis 11 Grad ab.

Auch der Samstag verläuft sommerlich. Neben viel Sonnenschein ziehen nur vereinzelt Wolken über den Himmel, dabei bleibt es trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 27 und 29 Grad, im Bergland zwischen 23 und 26 Grad.

Am Sonntag wird es noch einmal wärmer. Bei einer freundlichen Mischung aus Sonne und Wolken bleibt es größtenteils trocken, lediglich einzelne Schauer sind nicht ausgeschlossen.