Neuschnee und Glätte: So wird das Wetter in Thüringen

Thüringen - Das Wetter in Thüringen bleibt in den nächsten Tagen kühl. Zu erwarten sind unter anderem Glätte und Schnee, so der Deutsche Wetterdienst.

In Thüringen ist in den nächsten Tagen mit Schneeregen, Neuschnee und Glätte zu rechnen. (Symbolfoto) © Michael Reichel/dpa

Am Mittwoch ist im oberen Thüringer Wald mit Neuschnee zu rechnen. Es bleibt außerdem wechselnd bis stark bewölkt mit Höchstwerten von 3 bis 6 Grad.

In der Nacht zum Donnerstag ist der Himmel weiterhin überwiegend stark bewölkt, zeitweise gibt es Regen oder Schneeregen, im Bergland ist Schneefall zu erwarten. Nachts sinken die Temperaturen auf bis zu -3 Grad.

Tagsüber bleibt das Wetter ähnlich wie am Mittwoch mit Höchstwerten zwischen 2 und -4 Grad.