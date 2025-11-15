Erster Schnee in Thüringen: So wird das Wetter in den nächsten Tagen
Thüringen - Am Wochenende kann es in Thüringen bereits zu den ersten Schneeschauern kommen. Das sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD).
Am Samstag bleibt es bewölkt bis bedeckt, teilweise auch neblig trüb. Zeitweise sind leichter Regen oder Sprühregen zu erwarten. Die Höchsttemperatur liegt zwischen 8 und 13 Grad.
In der Nacht zum Sonntag sind viele Wolken und Nebel vorhergesagt. Tagsüber ist es stark bewölkt mit leichtem Regen. Mit Höchsttemperaturen von 11 bis 14 Grad bleibt es den ganzen Sonntag eher mild.
Von Sonntag auf Montag sei auf dem Rennsteig zum Morgen hin teils mit Schneeregen und einer Abkühlung auf 4 bis 2 Grad zu rechnen, so der DWD.
Am Montag bleibt der Himmel bewölkt mit Regen-, Graupel- oder Schneeregenschauern. Im Bergland könne es auch zu Schneeschauern und kurzen Gewittern kommen. Die vorausgesagten Höchstwerte liegen am Montag bei kühlen 4 bis 6 Grad.
