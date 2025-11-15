Erster Schnee in Thüringen: So wird das Wetter in den nächsten Tagen

Thüringen - Am Wochenende kann es in Thüringen bereits zu den ersten Schneeschauern kommen. Das sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD).

Für das Wochenende sind erste Schneeschauer in Thüringen angesagt. (Symbolbild) © 123RF/saianoo

Am Samstag bleibt es bewölkt bis bedeckt, teilweise auch neblig trüb. Zeitweise sind leichter Regen oder Sprühregen zu erwarten. Die Höchsttemperatur liegt zwischen 8 und 13 Grad.

In der Nacht zum Sonntag sind viele Wolken und Nebel vorhergesagt. Tagsüber ist es stark bewölkt mit leichtem Regen. Mit Höchsttemperaturen von 11 bis 14 Grad bleibt es den ganzen Sonntag eher mild.

Von Sonntag auf Montag sei auf dem Rennsteig zum Morgen hin teils mit Schneeregen und einer Abkühlung auf 4 bis 2 Grad zu rechnen, so der DWD.