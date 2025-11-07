Es wird frostig: Herbstwetter in Thüringen

Thüringen - In Thüringen wird das Wetter am Wochenende herbstlich-mild, gebietsweise gibt es leichten Frost.

Am Wochenende wird es herbstlich-kühl in Thüringen. (Symbolbild) © Bildmontage: Screenshot/wetter-online.de, Henning Kaiser/dpa

In der Nacht zu Samstag kommt es zu Temperaturen mit Tiefstwerten bis -2 Grad und gebietsweise mit Sichtweiten unter 150 Metern. Es droht, teilweise frostig zu werden.

Der Deutsche Wetterdienst sagt für Samstag meist ganztägig Nebel oder Hochnebel mit örtlichen Auflockerungen am Nachmittag voraus. Die Höchstwerte liegen bei 3 bis 7 Grad.

Am Sonntag bleibt es laut DWD meist bedeckt, zeitweise nebelig-trüb.