Thüringen-Rekord: Noch nie war es so heiß im Freistaat

Erfurt - Mit 40,4 Grad in Artern (Kyffhäuserkreis) hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) die bisher höchste Temperatur in Thüringen gemessen.

Bis auf 40,4 Grad Celsius kletterte das Thermometer im thüringischen Artern. © Jens Büttner/dpa

Das teilte der DWD auf Grundlage vorläufiger Daten mit, nachdem der bisherige Hitzerekord im Land zuvor bei 38,8 Grad am 30. Juni 2019 an der Messstation Sternwarte in Jena gelegen hatte.

In Deutschland werden seit 1881 systematisch Wetterdaten aufgezeichnet.

Das Messnetz des Deutschen Wetterdienstes umfasst rund 2000 Stationen.

Der neue Rekordwert war abzusehen: Seit Tagen schwitzen weite Teile Deutschlands in einer Hitzewelle mit Temperaturen bis um die 40 Grad.