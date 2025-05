22.05.2025 10:05 Thüringen-Wetter: Kühle Luft im Anmarsch, auch Frost vorhergesagt!

Kühle Meeresluft strömt am heutigen Donnerstag in den Freistaat, wie am Morgen aus einer Vorhersage für Thüringen hervorging.

Von Carsten Jentzsch

Erfurt - Sonne satt und Temperaturen mit einer 2 vorne dran? Von wegen! Die Wetter-Prognosen für Thüringen gehen in eine andere Richtung. Sogar Frost taucht darin auf. Wolkig bis stark bewölkt soll es am Donnerstag zugehen. (Symbolfoto) © Carsten Jentzsch Kühle Meeresluft strömt am heutigen Donnerstag in den Freistaat, wie am Morgen aus der Thüringen-Vorhersage auf der Seite des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervorging. Zum Programm: Laut den Experten ist es heute wolkig bis stark bewölkt. Zudem wurde "örtlich etwas Regen" angegeben, für den Abend verwies man auf einen Bewölkungsrückgang, "weitgehend niederschlagsfrei". Die Höchsttemperaturen laut DWD: 13 bis 17, im Bergland 10 bis 13 Grad. In der Nacht zum Freitag ist es den Angaben nach gering bewölkt bis wolkig, aber niederschlagsfrei. Tiefstwerte: zwischen 4 und 1, in Bodennähe teils Frost bis -1 Grad vorhergesagt. Thüringen Wetter Winter-Comeback in Thüringen führt zu zahlreichen Unfällen Und das Wetter am Freitag? Am Vormittag zeitweise heiter, im Nachmittagsverlauf zunehmend wolkig und örtliche Schauer, vereinzelt gewittrig. Als Höchstwerte wurden zwischen 12 und 15, im Bergland 8 bis 12 Grad angegeben. In der Nacht zum Samstag ist es den Angaben nach wolkig oder gering bewölkt, aber niederschlagsfrei. Als Tiefstwerte wurden zwischen 6 und 2 Grad sowie örtlich nochmals leichter Frost in Bodennähe angesagt.



Titelfoto: Carsten Jentzsch