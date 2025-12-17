Wetter in Thüringen: Zwischen Sonne, Hochnebel und milden Temperaturen

Thüringen - Das Wetter in Thüringen wird in die nächsten Tagen zuerst freundlich, dann wolkiger – dazu bleibt es meist trocken und vergleichsweise mild.

Das Wetter zeigt sich in Thüringen wechselhaft – mit Sonne, Wolken und teils dunstiger Stimmung. (Archivbild) © Bodo Schackow/dpa

Über den Mittwoch zeigt sich der Himmel zunächst oft heiter, bevor sich ab dem Nachmittag von Westen her mehr Wolken ausbreiten.

Vor allem im Werratal und am Südhang des Thüringer Waldes halten sich stellenweise Hochnebel, Dunst oder Nebel. Regen ist laut Deutschem Wetterdienst jedoch kein Thema. Die Temperaturen steigen auf 5 bis 9 Grad.

In der Nacht bleibt es wolkig bis stark bewölkt, gebietsweise mit dichtem Hochnebel. Die Temperaturen sinken auf 3 bis 1 Grad, in höheren Lagen kann es leicht frostig werden.

Am Donnerstag setzt sich das ruhige Wetter fort. Neben sonnigen Abschnitten halten sich besonders im Süden länger Dunst und Hochnebel. Es bleibt trocken bei Höchstwerten von 8 bis 10 Grad, im Bergland etwas frischer. In der Nacht zum Freitag klart es vielerorts auf, die Temperaturen gehen auf 4 bis 2 Grad zurück.