Ruhiges Dezemberwetter: Nebel und milde Temperaturen bestimmen das Wochenende

Die kommenden Tage bringen überwiegend ruhiges Spätherbstwetter. Nebel, Hochnebel und milde Temperaturen bestimmen das Bild.

Von Marie Pohland

Thüringen - Die kommenden Tage bringen in Thüringen überwiegend ruhiges Spätherbstwetter. Nebel, Hochnebel und milde Temperaturen bestimmen das Bild – größere Wetterumschwünge bleiben laut Deutschem Wetterdienst vorerst aus.

Zwischen Nebel und milden Temperaturen zeigt sich das Wochenende eher grau als winterlich. (Symbolbild)
Zwischen Nebel und milden Temperaturen zeigt sich das Wochenende eher grau als winterlich. (Symbolbild)  © Michael Reichel/dpa

Zum Freitag zeigen sich regional leichter Frost und lokale Nebelfelder. Tagsüber bleibt es trocken, häufig jedoch mit gedämpftem Licht durch Hochnebel oder dichtere Schleierwolken. Die Temperaturen erreichen 6 bis 9 Grad.

In der Nacht breiten sich erneut Nebel, Dunst oder Hochnebel aus, teils bleibt es klar. Es bleibt niederschlagsfrei bei 3 bis 1 Grad und schwachem Wind.

Der Tag beginnt vielerorts gering bewölkt oder nebelig-trüb. Im weiteren Verlauf nimmt die Bewölkung zu, meist jedoch ohne Regen. Die Höchstwerte liegen zwischen 4 und 8 Grad.

Thüringen bibbert vor Kälte: Was jetzt wichtig ist
Thüringen Wetter Thüringen bibbert vor Kälte: Was jetzt wichtig ist

In der Nacht zum Sonntag bleibt es dicht bewölkt und überwiegend trocken. Die Tiefsttemperaturen erreichen 5 bis 1 Grad. In höheren Lagen sind erneut böige Abschnitte möglich.

Der Sonntag zeigt sich überwiegend wolkig, stellenweise mit zähem Nebel. Zwischendurch sind Auflockerungen und etwas Sonnenschein möglich. Die Temperaturen steigen auf 4 bis 8 Grad, im Bergland bis etwa 3 Grad.

Titelfoto: Michael Reichel/dpa

Mehr zum Thema Thüringen Wetter: