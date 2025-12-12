Ruhiges Dezemberwetter: Nebel und milde Temperaturen bestimmen das Wochenende
Thüringen - Die kommenden Tage bringen in Thüringen überwiegend ruhiges Spätherbstwetter. Nebel, Hochnebel und milde Temperaturen bestimmen das Bild – größere Wetterumschwünge bleiben laut Deutschem Wetterdienst vorerst aus.
Zum Freitag zeigen sich regional leichter Frost und lokale Nebelfelder. Tagsüber bleibt es trocken, häufig jedoch mit gedämpftem Licht durch Hochnebel oder dichtere Schleierwolken. Die Temperaturen erreichen 6 bis 9 Grad.
In der Nacht breiten sich erneut Nebel, Dunst oder Hochnebel aus, teils bleibt es klar. Es bleibt niederschlagsfrei bei 3 bis 1 Grad und schwachem Wind.
Der Tag beginnt vielerorts gering bewölkt oder nebelig-trüb. Im weiteren Verlauf nimmt die Bewölkung zu, meist jedoch ohne Regen. Die Höchstwerte liegen zwischen 4 und 8 Grad.
In der Nacht zum Sonntag bleibt es dicht bewölkt und überwiegend trocken. Die Tiefsttemperaturen erreichen 5 bis 1 Grad. In höheren Lagen sind erneut böige Abschnitte möglich.
Der Sonntag zeigt sich überwiegend wolkig, stellenweise mit zähem Nebel. Zwischendurch sind Auflockerungen und etwas Sonnenschein möglich. Die Temperaturen steigen auf 4 bis 8 Grad, im Bergland bis etwa 3 Grad.
