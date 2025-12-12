Ruhiges Dezemberwetter: Nebel und milde Temperaturen bestimmen das Wochenende

Thüringen - Die kommenden Tage bringen in Thüringen überwiegend ruhiges Spätherbstwetter . Nebel, Hochnebel und milde Temperaturen bestimmen das Bild – größere Wetterumschwünge bleiben laut Deutschem Wetterdienst vorerst aus.

Zwischen Nebel und milden Temperaturen zeigt sich das Wochenende eher grau als winterlich. (Symbolbild) © Michael Reichel/dpa

Zum Freitag zeigen sich regional leichter Frost und lokale Nebelfelder. Tagsüber bleibt es trocken, häufig jedoch mit gedämpftem Licht durch Hochnebel oder dichtere Schleierwolken. Die Temperaturen erreichen 6 bis 9 Grad.



In der Nacht breiten sich erneut Nebel, Dunst oder Hochnebel aus, teils bleibt es klar. Es bleibt niederschlagsfrei bei 3 bis 1 Grad und schwachem Wind.

Der Tag beginnt vielerorts gering bewölkt oder nebelig-trüb. Im weiteren Verlauf nimmt die Bewölkung zu, meist jedoch ohne Regen. Die Höchstwerte liegen zwischen 4 und 8 Grad.

In der Nacht zum Sonntag bleibt es dicht bewölkt und überwiegend trocken. Die Tiefsttemperaturen erreichen 5 bis 1 Grad. In höheren Lagen sind erneut böige Abschnitte möglich.