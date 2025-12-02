Nebliger Wochenstart: So wird das Wetter in Thüringen
Thüringen - Zum Wochenstart zeigt sich Thüringen laut Deutschem Wetterdienst mit einem Wechsel aus Wolken und kurzen freundlichen Phasen.
Während sich besonders die höheren Lagen und der Süden oft unter einer dichten, teils nebligen Decke halten, bleibt es in vielen Regionen überwiegend trocken.
Nur vereinzelt kann am Nachmittag etwas Sprühregen auftreten. Die Temperaturen reichen meist von knapp über dem Gefrierpunkt im Bergland bis hin zu Werten um 7 Grad in tieferen Regionen.
Die Nacht zum Mittwoch verläuft überwiegend wolkig oder klar aufgelockert. Besonders im Thüringer Wald und im Werratal bildet sich erneut Nebel. Die Temperaturen sinken leicht unter den Gefrierpunkt.
Am Mittwoch setzt sich das ruhige Wetter fort: Viele Orte erleben einen Mix aus Wolken und sonnigen Abschnitten, während Bergregionen und das Werratal unter anhaltend dichter Bewölkung bleiben, teils wieder mit Nebel. Die Höchstwerte liegen zwischen 3 und 6 Grad, bei längerem Hochnebel eher um den Gefrierpunkt.
Auch Mitte der Woche bleibt neblig
In der Nacht zu Donnerstag breitet sich im Süden und im Werratal erneut Nebel oder Hochnebel aus, der sich später weiter nach Norden ausdehnt. Es bleibt trocken bei Temperaturen um oder leicht unter null.
Am Donnerstag dominieren schließlich mehr und mehr Wolken. Bereits am Vormittag kann es stellenweise zu leichtem Regen kommen, im Bergland auch zu Schneefall – besonders in der Westhälfte. Die Tageshöchstwerte bewegen sich zwischen 1 Grad im Werratal und etwa 4 Grad im Osten des Landes, im Bergland bleibt es um den Gefrierpunkt.
In der Nacht zum Freitag taucht vielerorts eine hochnebelartigen Wolkendecke auf, örtlich fällt etwas Regen oder Schnee. Die Tiefstwerte liegen knapp unter null.
Titelfoto: Michael Reichel/dpa