Thüringer Autofahrer aufgepasst! Das ist der Termin für den nächsten Blitzermarathon

Thüringen - Im April wird in Thüringen wieder verstärkt geblitzt : Nach Angaben des ADAC findet die sogenannte Speedweek in diesem Jahr vom 13. bis 19. April statt.

Während des Blitzermarathons im April wird in Thüringen verstärkt die Geschwindigkeit kontrolliert. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa

In dieser Aktionswoche führt die Polizei verstärkt Geschwindigkeitskontrollen durch, um für mehr Verkehrssicherheit zu sorgen.

Kontrolliert wird vor allem auf unfallträchtigen Strecken sowie in Bereichen mit besonderem Risiko – etwa vor Schulen, an Baustellen, vor Kindergärten, Altenheimen oder Krankenhäusern.

Betroffen sind sowohl Autobahnen und Bundesstraßen als auch Straßen innerorts.

Höhepunkt der Aktionswoche ist der europaweite Blitzermarathon am 15. April.