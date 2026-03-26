Thüringer Autofahrer aufgepasst! Das ist der Termin für den nächsten Blitzermarathon
Thüringen - Im April wird in Thüringen wieder verstärkt geblitzt: Nach Angaben des ADAC findet die sogenannte Speedweek in diesem Jahr vom 13. bis 19. April statt.
In dieser Aktionswoche führt die Polizei verstärkt Geschwindigkeitskontrollen durch, um für mehr Verkehrssicherheit zu sorgen.
Kontrolliert wird vor allem auf unfallträchtigen Strecken sowie in Bereichen mit besonderem Risiko – etwa vor Schulen, an Baustellen, vor Kindergärten, Altenheimen oder Krankenhäusern.
Betroffen sind sowohl Autobahnen und Bundesstraßen als auch Straßen innerorts.
Höhepunkt der Aktionswoche ist der europaweite Blitzermarathon am 15. April.
Ziel der verstärkten Kontrollen ist es, Autofahrer für die Gefahren von zu hoher Geschwindigkeit zu sensibilisieren und zur Einhaltung der Tempolimits zu bewegen.
Titelfoto: Peter Kneffel/dpa