Thüringer Autofahrer aufgepasst! Das ist der Termin für den nächsten Blitzermarathon

Im April wird in Thüringen wieder verstärkt geblitzt: Nach Angaben des ADAC findet die sogenannte Speedweek in diesem Jahr vom 13. bis 19. April statt.

Von Marie Pohland

Thüringen - Im April wird in Thüringen wieder verstärkt geblitzt: Nach Angaben des ADAC findet die sogenannte Speedweek in diesem Jahr vom 13. bis 19. April statt.

Während des Blitzermarathons im April wird in Thüringen verstärkt die Geschwindigkeit kontrolliert. (Symbolbild)
Während des Blitzermarathons im April wird in Thüringen verstärkt die Geschwindigkeit kontrolliert. (Symbolbild)  © Peter Kneffel/dpa

In dieser Aktionswoche führt die Polizei verstärkt Geschwindigkeitskontrollen durch, um für mehr Verkehrssicherheit zu sorgen.

Kontrolliert wird vor allem auf unfallträchtigen Strecken sowie in Bereichen mit besonderem Risiko – etwa vor Schulen, an Baustellen, vor Kindergärten, Altenheimen oder Krankenhäusern.

Betroffen sind sowohl Autobahnen und Bundesstraßen als auch Straßen innerorts.

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Höhepunkt der Aktionswoche ist der europaweite Blitzermarathon am 15. April.

Ziel der verstärkten Kontrollen ist es, Autofahrer für die Gefahren von zu hoher Geschwindigkeit zu sensibilisieren und zur Einhaltung der Tempolimits zu bewegen.

Titelfoto: Peter Kneffel/dpa

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