Thüringer Justiz mit so viel Nachwuchs wie seit 2013 nicht

Thüringen - Die Thüringer Justiz hat dieses Jahr so viele Nachwuchskräfte angestellt wie seit 2013 nicht.

Es gibt gute Nachrichten für die Justiz in Thüringen. (Archivbild) © Martin Schutt/dpa

Insgesamt hätten 108 Menschen ihr Rechtsreferendariat begonnen, davon 59 zum Einstellungstermin Anfang November, teilte das Justizministerium mit.

Am Ende eines solchen zweijährigen Vorbereitungsdienstes steht das zweite Staatsexamen und danach mit entsprechender Note die Befähigung zum Richteramt.

In den vergangenen Jahren sei die Zahl der Einstellungen angestiegen, hieß es weiter. Im Jahr 2022 seien es noch 55 gewesen, im Jahr 2023 waren es demnach 88 und vergangenes Jahr 92.