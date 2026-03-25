Toter auf Autobahnrasthof Eichsfeld-Süd an A38 gefunden
Von David Hutzler, Christian Rüdiger
Leinefelde-Worbis - Auf dem Autobahnrastplatz "Eichsfeld Süd" an der A38 in Thüringen wurde am Mittwoch eine männliche Leiche gefunden.
Laut Landeskriminalamt (LKA) war die Person an einem Baum sitzend bzw. lehnend entdeckt worden.
Die Verletzungen deuteten auf ein Gewaltverbrechen hin, sagte eine Sprecherin der Autobahnpolizei. Nähere Angaben wurden zunächst nicht gemacht.
Vor Ort werden Spuren gesammelt. Wie lange die Maßnahmen noch dauern, sei nicht abzusehen. Der Tote war am Mittwochvormittag gefunden worden.
Zu den Hintergründen sei bislang noch nichts bekannt. Die Mordkommission des LKA hat den Fall übernommen.
Wie die Thüringer Allgemeine schreibt, sei ein kleiner Teil des Parkplatzes abgesperrt. Zum Tanken sei der Rasthof weiterhin erreichbar, berichtet die Lokalzeitung.
Titelfoto: Silvio Dietzel