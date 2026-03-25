Toter auf Autobahnrasthof Eichsfeld-Süd an A38 gefunden

Leinefelde-Worbis - Auf dem Autobahnrastplatz "Eichsfeld Süd" an der A38 in Thüringen wurde am Mittwoch eine männliche Leiche gefunden.

Nach dem Fund einer Leiche laufen die Ermittlungen der Polizei. © Silvio Dietzel

Laut Landeskriminalamt (LKA) war die Person an einem Baum sitzend bzw. lehnend entdeckt worden.

Die Verletzungen deuteten auf ein Gewaltverbrechen hin, sagte eine Sprecherin der Autobahnpolizei. Nähere Angaben wurden zunächst nicht gemacht.

Vor Ort werden Spuren gesammelt. Wie lange die Maßnahmen noch dauern, sei nicht abzusehen. Der Tote war am Mittwochvormittag gefunden worden.

Zu den Hintergründen sei bislang noch nichts bekannt. Die Mordkommission des LKA hat den Fall übernommen.