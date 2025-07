23-Jähriger tot im Wasser: Zwei Mädchen (15, 16) stehen unter Mordverdacht

Die Leiche des Mannes wurde in einem Bachlauf gefunden. Nach zwei 19-Jährigen stehen nun auch zwei minderjährige Mädchen unter Mordverdacht. (Symbolfoto) © 123RF/udo72

Wie die Staatsanwaltschaft Meiningen am Dienstag erklärte, wurden zwei Mädchen im Alter von 15 und 16 Jahren festgenommen.

Sie stehen unter Mordverdacht und sollen noch im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden.

In der vergangenen Woche waren bereits zwei 19-Jährige wegen Mordverdachts verhaftet worden. Nach Erlass eines Haftbefehls sitzen die beiden Männer inzwischen in Untersuchungshaft.

Am 23. Juni war die Leiche eines 23-Jährigen in einem Bachlauf in der Heinrich-Heine-Straße entdeckt worden. Der Tod löste in der etwa 12.620 Einwohner zählenden Stadt Trauer und Schock aus.