Tourismus in Thüringen: Umsatz übersteigt Vor-Corona-Niveau

Thüringen - Laut einer Umfrage des Deutschen Wirtschaftswissenschaftlichen Instituts für Fremdenverkehr der Universität München (dwif) hat der Thüringer Tourismus 2024 4,17 Milliarden Euro erwirtschaftet.

Der Umsatz des Thüringer Tourismus übersteigt im Jahr 2024 das Vor-Corona-Niveau. (Symbolfoto) © Jacob Schröter/dpa

Das entspricht einer Steigerung um zehn Prozent im Vergleich zur vergangenen Erhebung im Vor-Corona-Jahr 2019.

"Hinter jedem Aufenthalt, jedem Besuch und jedem Erlebnis stehen Arbeitsplätze, regionale Wertschöpfung und Investitionen", sagte Christoph Gösel, Geschäftsführer der Thüringer Tourismus GmbH, die die Studie beauftragt hat.

