Tunnel Eichelberg auf der A71 gesperrt: Autofahrer müssen mehr Fahrtzeit einplanen

Meiningen - Autofahrer, die gegen Ende der Arbeitswoche auf der A71 unterwegs sind, brauchen Geduld.

Wegen Restarbeiten wird eine Röhre des Tunnels Eichelberg auf der A71 zeitweise gesperrt. (Symbolfoto) © Robert Michael/dpa

Der Tunnel Eichelberg wird in der Nacht zum Freitag (31. Juli) von 19 Uhr bis 5 Uhr in Fahrtrichtung Schweinfurt wegen Restarbeiten im Rahmen der Tunnelsanierung gesperrt, wie die Autobahn GmbH mitteilte.

Betroffen ist den Angaben nach der Abschnitt zwischen den Anschlussstellen Meiningen-Süd und Rentwertshausen. Der Verkehr wird ab Meiningen-Süd über eine ausgeschilderte Umleitung zur Anschlussstelle Mellrichstadt geführt. Autofahrer sollten mehr Fahrzeit einplanen.

Seit Mitte März 2024 wird der Tunnel saniert. Nach knapp zwei Jahrzehnten unter Verkehr wurden unter anderem Instandsetzungen am Bauwerk, an der Lüftung und der Betriebs- sowie verkehrstechnischen Ausstattung durchgeführt.