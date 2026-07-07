Audi-Fahrer übersieht Dacia: 23-Jähriger kracht gegen Schutzrohr und einen Baum

Nordhausen - In Nordhausen hat es am Montag zwischen einem Audi und Dacia gekracht.

Der Dacia wurde abgeschleppt. © Silvio Dietzel

Wie die Polizei berichtet, war ein 67-jähriger Audi-Fahrer in der Zittelstraße in Richtung Grimmelallee unterwegs. Als er die Fahrbahn queren wollte, um einen auf der gegenüberliegenden Straßenseite gelegenen Fahrradladen zu erreichen, übersah er einen Dacia.

Obwohl der 23-jährige Dacia-Fahrer noch versuchte auszuweichen, stießen beide Autos daraufhin zusammen.

Nachdem der Audi in die Fahrerseite des Dacia gekracht war, kam das rumänische Fabrikat von der Straße ab und prallte gegen ein Schutzrohr sowie einen Baum.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 30.000 Euro beziffert.