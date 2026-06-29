Jugendlicher (†16) stirbt bei Motorradunfall im Landkreis Hildburghausen

Waffenrod (Landkreis Hildburghausen) - Ein 16-jähriger Motorradfahrer ist am Sonntagnachmittag bei einem schweren Unfall auf der Landstraße zwischen Waffenrod und Eisfeld ums Leben gekommen.

Am Sonntagnachmittag kam ein 16-jähriger Motorradfahrer zwischen Waffenrod und Eisfeld ums Leben. (Archivbild) © Jens Kalaene/dpa

Der Jugendliche war laut Informationen der Polizei gegen 15.45 Uhr mit seinem Leichtkraftrad auf der L2053 unterwegs, als er in einer Rechtskurve aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam.

Beim Versuch gegenzulenken verlor er die Kontrolle über sein Motorrad, stürzte und rutschte in die Leitplanke.

Der 16-Jährige erlitt lebensbedrohliche Verletzungen. Ersthelfer und ein Notarzt versuchten noch, ihn zu reanimieren, jedoch ohne Erfolg. Der Jugendliche verstarb noch an der Unfallstelle.