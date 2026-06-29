29.06.2026 14:04 Lebensbedrohlich verletzt: Mann prallt mit Auto gegen Baum

Bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Schmalkalden-Meiningen ist ein 66 Jahre alter Autofahrer lebensbedrohlich verletzt worden.

Von André Jahnke

Kaltenwestheim - Bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Schmalkalden-Meiningen ist ein 66 Jahre alter Autofahrer lebensbedrohlich verletzt worden.

Bei einem Verkehrsunfall in Kaltenwestheim wurde am Sonntagabend ein 66-Jähriger lebensbedrohlich verletzt. (Archivbild) © Bodo Schackow/dpa Der Mann war am Sonntagabend auf der Landstraße zwischen Kaltenwestheim und Mittelsdorf aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und mit seinem Fahrzeug gegen einen Baum geprallt, wie die Polizei mitteilte.