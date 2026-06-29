Lebensbedrohlich verletzt: Mann prallt mit Auto gegen Baum

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Bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Schmalkalden-Meiningen ist ein 66 Jahre alter Autofahrer lebensbedrohlich verletzt worden.

Von André Jahnke

Kaltenwestheim - Bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Schmalkalden-Meiningen ist ein 66 Jahre alter Autofahrer lebensbedrohlich verletzt worden.

Bei einem Verkehrsunfall in Kaltenwestheim wurde am Sonntagabend ein 66-Jähriger lebensbedrohlich verletzt. (Archivbild)
Bei einem Verkehrsunfall in Kaltenwestheim wurde am Sonntagabend ein 66-Jähriger lebensbedrohlich verletzt. (Archivbild)  © Bodo Schackow/dpa

Der Mann war am Sonntagabend auf der Landstraße zwischen Kaltenwestheim und Mittelsdorf aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und mit seinem Fahrzeug gegen einen Baum geprallt, wie die Polizei mitteilte.

Der 66-Jährige wurde eingeklemmt und nach der Bergung aus dem Wrack mit lebensbedrohlichen Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Titelfoto: Bodo Schackow/dpa

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