Autofahrer verlässt Autobahn trotz Unfall, dann kommt er erneut von der Fahrbahn ab

Erfurt - Trotz Unfalls verließ ein Autofahrer eine Autobahn in Thüringen . Auf einer Landstraße kam er erneut von der Fahrbahn ab.

Den Beamten zufolge kam er auf der folgenden Landstraße erneut von der Fahrbahn ab, durchbrach eine Böschung und kam an einem Baum zum Stehen. Der Fahrer sei leicht verletzt worden.

Seine Fahrt habe er trotz des Unfalls fortgesetzt und die Autobahn an der Anschlussstelle Erfurt-West verlassen.

Was war passiert? Wie aus Angaben der Polizei hervorging, war ein Autofahrer (60) gegen 23.30 Uhr mit seinem VW unterwegs gewesen, als er die Kontrolle verlor und gegen die Leitplanke fuhr.

"Müdigkeit war nach ersten Erkenntnissen die Ursache eines Verkehrsunfalls am Mittwochabend auf der A4 ", teilten die Beamten am Donnerstag mit.

Derzeit gehe die Polizei davon aus, "dass der Mann am Steuer eingeschlafen war, und hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen", hieß es vonseiten der Beamten am späten Donnerstagvormittag. Der entstandene Sachschaden an Fahrzeug und Leitplanke werde auf etwa 2500 Euro geschätzt.