Flucht vor Polizeikontrolle: E-Scooter-Fahrer schwer verletzt

Weida (Greiz) - Eine Verkehrskontrolle in Weida hatte am Dienstag schwere Folgen für einen 28-jährigen E-Scooter-Fahrer.

Einsatzkräfte suchten im Stadtgebiet nach dem geflüchteten E-Scooter-Fahrer und fanden ihn schließlich schwer verletzt auf einem Parkplatz. (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa

In der Greizer Straße sollte der Mann gegen 16.20 Uhr von der Polizei gestoppt werden, entzog sich jedoch der Kontrolle und fuhr über die Straße Kirchberg davon.

Nachdem der Fahrer außer Sichtweite war, leitete die Polizei eine Suche im Stadtgebiet ein.

Etwa sieben Minuten später fanden die Beamten den Fahrer liegend auf einem Parkplatz im Bereich Kirchberg/Brüderstraße. Er erklärte, kurz zuvor mit einem Straßenschild zusammengestoßen zu sein.



Die Einsatzkräfte stellten einen deutlichen Alkoholgeruch fest. Der Mann klagte über starke Rückenschmerzen und sein Zustand verschlechterte sich schnell, sodass ein Rettungswagen hinzugerufen wurde. Er wurde ins Waldklinikum Gera gebracht, wo er aufgrund von schweren Verletzungen sofort operiert werden musste und weiterhin in Lebensgefahr schwebt.