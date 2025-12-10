Unfall an Baumarkt-Ausfahrt: Zwei Autos kollidieren, Drei Verletzte
Schleiz - Am späten Mittwochnachmittag hat ein Unfall auf der Bundesstraße 282 im Bereich der Ausfahrt zum Götzen-Baumarkt mehrere Verletzte und erheblichen Sachschaden verursacht.
Ein 86-jähriger Fahrer wollte an der betreffenden Ausfahrt nach links in Richtung Schleiz abbiegen, übersah dabei jedoch einen entgegenkommenden BMW, der von einem 39-jährigen Mann gesteuert wurde.
In der Folge prallten die beiden Fahrzeuge zusammen. Der Senior, seine 77-jährige Beifahrerin und der BMW-Fahrer wurden leicht verletzt und zur Behandlung in umliegende Kliniken gebracht.
Wie die Polizei mitteilte, erlitten beide Autos deutliche Schäden und waren nicht mehr fahrbereit. Ein Abschleppdienst musste die Fahrzeuge bergen. Während der Unfallaufnahme kam es zu zeitweisen Behinderungen auf der Strecke.
Titelfoto: Stefan Puchner/dpa