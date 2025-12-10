Unfall an Baumarkt-Ausfahrt: Zwei Autos kollidieren, Drei Verletzte

Schleiz - Am späten Mittwochnachmittag hat ein Unfall auf der Bundesstraße 282 im Bereich der Ausfahrt zum Götzen-Baumarkt mehrere Verletzte und erheblichen Sachschaden verursacht.

Nach dem Zusammenstoß an der Ausfahrt zum Götzen-Baumarkt mussten beide Fahrzeuge abgeschleppt werden. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa

Ein 86-jähriger Fahrer wollte an der betreffenden Ausfahrt nach links in Richtung Schleiz abbiegen, übersah dabei jedoch einen entgegenkommenden BMW, der von einem 39-jährigen Mann gesteuert wurde.

In der Folge prallten die beiden Fahrzeuge zusammen. Der Senior, seine 77-jährige Beifahrerin und der BMW-Fahrer wurden leicht verletzt und zur Behandlung in umliegende Kliniken gebracht.