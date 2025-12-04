Kontrolle verloren: Auto kracht gegen Hauswand

In Wurzbach hat sich am Montagnachmittag ein Verkehrsunfall ereignet.

Von Marie Pohland

Wurzbach (Saale-Orla-Kreis) - In Wurzbach hat sich am Montagnachmittag ein Verkehrsunfall ereignet.

Im Saale-Orla-Kreis krachte eine Frau (20) am Montag in eine Hauswand. (Symbolfoto)  © Stefan Puchner/dpa

Gegen 15 Uhr war eine 20-jährige Autofahrerin auf der Heberndorfer Straße unterwegs, als sie in einer Kurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Der Wagen kam von der Fahrbahn ab und stieß anschließend gegen die Fassade eines Wohnhauses.

Sowohl am Auto als auch an der Hauswand entstand Sachschaden, dessen Höhe derzeit noch nicht feststeht.

Die junge Fahrerin des Autos blieb glücklicherweise unverletzt. Die Polizei ermittelt nun weiter zu der Ursache des Unfalls.

