Fünf Verletzte nach schwerem Frontalcrash in Thüringen

Kyffhäuserland - Heftiger Crash auf einer Landstraße in Thüringen am Mittwochmittag! Ein Autofahrer (26) geriet mit seinem Wagen in den Gegenverkehr - es knallte gewaltig. Die traurige Bilanz: fünf Verletzte.

Eines der Autos wurde durch den Unfall schwer beschädigt. © Silvio Dietzel

Der Unfall geschah gegen 13.20 Uhr auf der Landstraße 1034 zwischen Hachelbich und Bendeleben. "Aus noch ungeklärter Ursache kam ein 26-Jähriger mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem Auto frontal zusammen", so die Polizei.

Ein weiteres Auto krachte anschließend in die beiden Unfallfahrzeuge.

"Insgesamt wurden fünf Personen verletzt - mindestens drei von ihnen schwer", teilt die Polizei mit. Alle kamen in ein Krankenhaus.