Im Einsatz bei Rot über die Ampel: Krankenwagen kracht an Kreuzung mit Ford zusammen

Bleicherode - Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Donnerstagmorgen im Landkreis Nordhausen ereignet. Involviert waren ein Rettungswagen und ein Ford.

Zahlreiche Rettungskräfte waren vor Ort. © Silvio Dietzel

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war ein im Einsatz befindlicher Rettungswagen mit Blaulicht und Martinshorn auf der Landstraße 1016 von Bleicherode kommend in Fahrtrichtung Großlohra unterwegs.

An der Kreuzung zur Landstraße 3080 war der Rettungsdienst unter erhöhter Sorgfaltspflicht bei Rot über die Ampel und mit einem Auto zusammengestoßen. Durch die Wucht der Kollision kam der Krankenwagen von der Straße ab und blieb sichtbar demoliert in einem angrenzenden Getreidefeld stehen.

Der Ford rutschte derweil in einen Graben und blieb auf dem Dach liegen. Ein 42-Jähriger sowie eine 61-Jährige waren in ihrem Fahrzeug eingeschlossen und mussten von der Feuerwehr befreit werden.

Die beiden Insassen des Ford und der Beifahrer des Rettungswagens verletzten sich leicht. Der Fahrer des Krankenwagens erlitt schwere Verletzungen. Beide Sanitäter waren laut den Beamten ebenfalls eingeklemmt gewesen. Neben Polizei und Feuerwehr waren außerdem drei Rettungsfahrzeuge sowie ein Rettungshubschrauber vor Ort.