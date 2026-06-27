Missglücktes Überholmanöver: 19-Jähriger aus Transporter geschleudert und schwer verletzt

Schleiz - Missglücktes Überholmanöver mit dramatischen Folgen! Bei einem Unfall am Freitagabend im Saale-Ola-Kreis in Thüringen wurde ein 19-jähriger Transporter-Fahrer schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Der 19-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert. (Symbolfoto) © 123rf/huettenhoelscher

Eine 37-jährige Hyundai-Fahrerin war gegen 17.30 Uhr auf der L1095 zwischen Schleiz und Gräfenwarth unterwegs, als ein langsames Fahrzeug sie ausbremste.

Als sie zum Überholen ausscherte, war jedoch bereits der 19-Jährige mit seinem Transporter neben ihr, der ebenfalls überholen wollte, teilte die Polizei mit.

Der junge Mann bemerkte es, wollte noch nach links auf die Bankette ausweichen, geriet dabei jedoch ins Schleudern.

Er versuchte noch dagegen zu lenken, verlor aber die Kontrolle über das Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Im angrenzenden Feld überschlug sich der Transporter, wobei der Fahrzeugführer aus seinem Fahrzeug geschleudert wurde.

Der 19-Jährige wurde schwer verletzt. Er musste zur Behandlung mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden.

Eine Kollision zwischen dem Transporter und dem Hyundai gab es nicht. Der Hyundai blieb demnach unbeschädigt und die Fahrerin Polizeiinformationen zufolge unverletzt.