Schwerer Unfall in Thüringen: Beifahrerin muss in Klinik geflogen werden

27.05.2025 15:10

Von Carsten Jentzsch

Verkehrsbehinderungen während Unfallaufnahme Mehr anzeigen Zwei Menschen wurden verletzt - die Beifahrerin schwer. (Symbolbild) © 123rf/raecher Wie die Polizei am Dienstagnachmittag mitteilte, sei es heute Mittag auf der L3007 zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 71-Jähriger fuhr nach derzeitigen Erkenntnissen mit seinem Toyota in Richtung Sättelstädt (Wartburgkreis). "Vermutlich aufgrund gesundheitlicher Probleme kam er mit dem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum." Thüringen Unfall Mazda-Fahrer kracht frontal gegen Baum und stirbt Den Angaben zufolge wurde seine Beifahrerin (69) schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der 71-Jährige habe leichte Verletzungen davongetragen. Das Fahrzeug musste laut Polizei abgeschleppt werden. Für die Zeit der Unfallaufnahme und Bergung sei es zu Verkehrsbehinderungen gekommen.

