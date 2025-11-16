Vater und Sohn wollen KZ-Stollen erkunden und lösen Vermisstensuche aus

Nordhausen - Für eine großangelegte Vermisstensuche hat die Abenteuerlust eines Vaters und seines 19-jährigen Sohnes in Nordhausen gesorgt.

Sogar ein Hubschrauber stieg in die Luft, um nach Vater und Sohn zu suchen. (Symbolfoto) © Silas Stein/dpa

Nach Polizeiangaben haben die beiden offenbar versucht, unerlaubt in das unterirdische Stollensystem der KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora einzudringen, um die für Besucher nicht zugänglichen Teile des weit verzweigten Tunnelsystems im Kohnstein zu erkunden.

Im Vorfeld hatte der 50-Jährige seiner Ex-Frau von den Plänen erzählt. Weil diese sich nun um ihren Sohn und dessen Vater sorgte, verständigte sie die Polizei.

Weil die Beamten von einer Gefahr für Leib und Leben ausgehen mussten, starteten sie eine Vermisstensuche im Umfeld der unterirdischen Anlage, in der KZ-Häftlinge für die NS-Rüstungsproduktion schuften mussten.

Neben Beamten auf dem Boden, die mit einem Personenspürhund nach dem Vater-Sohn-Duo suchten, kam dabei auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz, um das Fahrzeug der beiden aufzuspüren.

Die Gesuchten bemerkten den Einsatz und waren von der Kulisse offenbar derart eingeschüchtert, dass sie sich versteckt hielten. Letztlich informierten sie eine Angehörige telefonisch, die bei der Polizei daraufhin Entwarnung gab.