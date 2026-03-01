Thüringen feiert nächsten Meilenstein: E-Busse bald auch in Weimar und Eisenach unterwegs

Eisenach/Weimar - In mehreren Regionen Thüringens sind E-Busse teils seit Jahren unterwegs. Nun bekommt die Flotte Zuwachs. Dabei hilft Geld von der EU.

In Heilbad Heiligenstadt sind E-Busse bereits seit März 2021 unterwegs. (Archivbild) © Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa

Eisenach und Weimar sollen mehrere neue Elektrobusse bekommen. Dafür fließen EU-Mittel in Höhe von einer Million Euro für Eisenach und in Höhe von 8,8 Millionen Euro für Weimar, wie das Thüringer Energieministerium mitteilte.

In den nächsten drei Jahren sollen damit zwölf E-Busse in Weimar und zwei E-Busse in Eisenach angeschafft werden, hieß es.

"Die E-Bus-Familie in Thüringen wächst. Den Vorteil haben wir gemeinsam: Elektrobusse sind leise und umweltfreundlich – und erhöhen die Attraktivität des öffentlichen Nahverkehrs", erklärte Thüringens Energieminister Tilo Kummer (57, BSW).

Das EU-Förderprogramm gleiche die Mehrkosten für die Beschaffung der Wasserstoff- und Elektrobusse mit Ladeinfrastruktur aus. Der Geschäftsführer der Stadtwirtschaft Weimar, Bernd Wagner, sprach von einem "großen Schritt Richtung emissionsfreier Stadtverkehr".