Viel zu schnell vor der Schule: Polizei registriert zahlreiche Verstöße
Oßmannstedt (Weimarer Land) - Eine Geschwindigkeitskontrolle am Donnerstag in Oßmannstedt fiel für mehrere Verkehrsteilnehmer schlecht aus. Das Schlimmste: Hier wurde direkt vor einer Schule geblitzt.
Am Donnerstag führte die Polizei direkt vor einer Schule in der Wielandstraße zwischen 6 Uhr und 14.30 Uhr eine umfassende Geschwindigkeitskontrolle durch.
Insgesamt 146 Fahrzeuge passierten in diesem Zeitraum die Messstelle in der vorgeschriebenen 30er-Zone.
Die Bilanz der Kontrolle fiel deutlich aus: 32 Verwarngelder wurden ausgesprochen, in 13 Fällen mussten Bußgelder verhängt werden, davon fünf mit Punkt im Fahreignungsregister.
Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 63 km/h - mehr als doppelt so viel wie erlaubt und besonders gefährlich im Bereich vor einer Schule.
Titelfoto: Peter Kneffel/dpa