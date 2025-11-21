Viel zu schnell vor der Schule: Polizei registriert zahlreiche Verstöße

Eine Geschwindigkeitskontrolle vor einer Schule am Donnerstag in Oßmannstedt fiel für mehrere Verkehrsteilnehmer schlecht aus.

Von Marie Pohland

Oßmannstedt (Weimarer Land) - Eine Geschwindigkeitskontrolle am Donnerstag in Oßmannstedt fiel für mehrere Verkehrsteilnehmer schlecht aus. Das Schlimmste: Hier wurde direkt vor einer Schule geblitzt.

Wegen des Blitzers wurden am Donnerstag insgesamt 32 Autofahrer zur Kasse gebeten. (Symbolfoto)  © Peter Kneffel/dpa

Am Donnerstag führte die Polizei direkt vor einer Schule in der Wielandstraße zwischen 6 Uhr und 14.30 Uhr eine umfassende Geschwindigkeitskontrolle durch.

Insgesamt 146 Fahrzeuge passierten in diesem Zeitraum die Messstelle in der vorgeschriebenen 30er-Zone.

Die Bilanz der Kontrolle fiel deutlich aus: 32 Verwarngelder wurden ausgesprochen, in 13 Fällen mussten Bußgelder verhängt werden, davon fünf mit Punkt im Fahreignungsregister.

Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 63 km/h - mehr als doppelt so viel wie erlaubt und besonders gefährlich im Bereich vor einer Schule.

