Fast 300 Thüringer warten auf ein lebensrettendes Spenderorgan

In Thüringen ist die Zahl der Organspender zurückgegangen. (Symbolfoto) © Waltraud Grubitzsch/dpa-Zentralbild/dpa

In den ersten fünf Monaten dieses Jahres gab es danach im Freistaat nur 11 Organspender, weniger als in den ersten fünf Monaten der Jahre 2024 und 2025 mit 13 und 14 Spendern. Die Entwicklung in Thüringen verläuft damit gegen den Bundestrend, hier stieg die Zahl der Organspender um 6,1 Prozent.

Nach den Angaben der Deutschen Stiftung Organtransplantation ging im Freistaat auch die Zahl der Spenderorgane zurück. 29 waren es von Januar bis Mai. In den beiden Vorjahren waren es in diesem Zeitraum 41 bzw. 40 Organe, die gespendet wurden.

Etwas günstiger war die Entwicklung bei der Zahl der transplantierten Organe: 48 waren es in den vergangenen fünf Monaten. Im Vergleichszeitraum der beiden Vorjahre waren es 46 und 38.

Patienten in Thüringen warten nach den Daten vor allem auf die Transplantation von Nieren, und zwar aktuell in 137 Fällen sowie auf eine Spenderleber in 108 Fällen. In 34 Fällen geht es bei Patienten auf der Warteliste um ein Spenderherz, in neun Fällen um eine Lunge.