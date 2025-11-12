Während der Fahrt: 65-Jähriger zieht sich in der Regionalbahn aus

Gera - In einer Regionalbahn in Thüringen hat sich ein älterer Mann am Montagnachmittag teilweise entkleidet.

Der 65-Jährige hatte in einer Regionalbahn für Unruhe gesorgt. (Symbolfoto) © Sebastian Gollnow/dpa

Wie die Polizei am Mittwochvormittag erklärte, wurden die Reisenden zwischen Greiz und Gera auf ihre Fahrscheine kontrolliert.

Ein 65-Jähriger wollte sein Ticket allerdings nicht vorzeigen und fing stattdessen an, sich auszuziehen. Er machte seinen Oberkörper frei und fing an, das Personal im Zug mit Worten und Gesten zu bedrohen. Außerdem warf der Mann einen Zigarettenstummel auf Mitreisende.

Am Bahnhof Wünschendorf nahm sich die inzwischen alarmierte Bundespolizei der Sache an und setzte den Fahrtausschluss gegen den Unruhestifter durch.