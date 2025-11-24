Weihnachtsmärkte im Fokus: Polizei warnt vor Taschen- und Trickdiebstählen

Thüringen - Mit dem Start der Weihnachtsmarktsaison rechnet die Thüringer Polizei erneut mit vermehrten Diebstählen. Dichtes Gedränge und volle Innenstädte bieten Dieben ideale Bedingungen.

Die Polizei warnt vor Taschen- und Trickdiebstählen auf Weihnachtsmärkten. (Archivbild) © Martin Schutt/dpa

Die Thüringer Polizei weist zum Beginn der Weihnachtsmärkte auf ein erhöhtes Risiko für Taschen- und Trickdiebstähle hin.

Wie bei großen Veranstaltungen üblich, nutzen Kriminelle das enge Gedränge, um unbemerkt an persönliche Wertsachen zu gelangen. Besonders betroffen sind erfahrungsgemäß die Innenstädte, Bereiche rund um den Bahnhof sowie Straßenbahnen und Haltestellen.

Dort mischen sich Täter unter die Menschenmengen und greifen in Momenten häufiger Körperkontakte zu.



Oft agieren die Diebe in Teams: Eine Person lenkt das Opfer durch Anrempeln oder ein unverfängliches Gespräch ab, während ein Komplize unbemerkt in Jacken, Handtaschen oder Rucksäcke greift. Ebenso werden unbeaufsichtigte Taschen, Rucksäcke oder abgelegte Gegenstände als Gelegenheit genutzt, um Wertgegenstände zu entwenden.