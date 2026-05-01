Zu heißer Sommer? Karte mit kühlen Orten in Thüringen geplant

Jena - Wo können die Thüringer Schutz vor großer Hitze im Sommer finden? Mit dieser Frage beschäftigt sich derzeit ein gemeinsames Projekt des Landesamtes für Umwelt, Bergbau und Naturschutz in Jena sowie des Gemeinde- und Städtebundes.

Ein Mann hat in der Sommerhitze im Schatten auf einer Bank Abkühlung gesucht. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Rechtzeitig im Frühsommer solle eine Karte vorliegen, die Empfehlungen für kühle Orte im Freistaat auflistet, sagte Stefan Brune vom Kompetenzzentrum Klima des Landesamtes auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

Die Karte, die über das Internet oder per App abrufbar sein soll, sei Teil des Thüringer Hitzeaktionsplans, der in Arbeit sei.

Das Spektrum der Hinweise, wo vor allem Kinder oder ältere Menschen Schutz vor großer Hitze finden könnten, sei vielfältig. Es könnten Waldstücke, Parks, Bereiche an Gewässern, aber auch öffentlich zugängliche Gebäude mit Klimaanlagen sein.

Das Angebot solle flächendeckend für alle Thüringer Regionen erarbeitet werden. Es sei eine Reaktion auf die veränderten klimatischen Bedingungen.