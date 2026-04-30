Kaum Bewegung im Arbeitsmarkt: Vor allem diese Menschen haben Probleme, einen Job zu finden

Erfurt - Die übliche Frühjahrsbelebung auf dem Arbeitsmarkt fällt in Thüringen in diesem Jahr schwach aus.

Der Thüringen Arbeitsmarkt erlebt gerade keinen wirklichen Aufschwung. (Symbolfoto) © Sina Schuldt/dpa

Im April sank die Arbeitslosigkeit im Freistaat nur leicht. 71.417 Menschen waren arbeitslos gemeldet, 825 Personen weniger als im März, aber 758 mehr als vor einem Jahr, wie die Regionaldirektion der Bundesarbeitsagentur mitteilte. Die Arbeitslosenquote lag bei 6,5 Prozent und damit 0,1 Prozentpunkte unter dem Niveau des Vormonats.

Im April 2025 hatte die Quote bei 6,4 Prozent gelegen. Vor allem Arbeitnehmer im Alter ab 50 Jahren sowie Langzeitarbeitslose haben es schwer, bei Arbeitslosigkeit einen neuen Job zu finden. Arbeitssuchende im Alter ab 50 stellen etwa ein Drittel der Arbeitslosen, ein weiteres Drittel Menschen, die bereits länger als ein Jahr ohne reguläre Beschäftigung sind.

Innerhalb eines Monats stieg die Zahl der Langzeitarbeitslosen um ein Prozent, erklärte die Regionaldirektion.

"Zwar sinkt die Zahl der Arbeitslosen im Zuge der Frühjahrsbelebung, doch saisonbereinigt erkennen wir keine echte Verbesserung", sagte der Chef der Regionaldirektion, Markus Behrens. Als Warnsignal bezeichnete er die weitere Zunahme der Langzeitarbeitslosen.

Im April wurden insgesamt 3308 freie Stellen von Thüringer Betrieben neu gemeldet. Das waren 5,3 Prozent weniger Stellen als im März und 5,8 Prozent weniger als vor einem Jahr.