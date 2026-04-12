Züge in Thüringen immer unpünktlicher: Das sind die Gründe
Von David Hutzler
Erfurt - Die Pünktlichkeit der Züge im Thüringer Nahverkehr hat sich in den vergangenen Jahren deutlich verschlechtert.
Waren im Jahr 2021 noch 96 Prozent der Züge pünktlich, waren es 2024 nur noch 89,1 Prozent, wie aus Zahlen des Infrastrukturministeriums hervorgeht. Für das vergangenen Jahr liegen noch keine Zahlen vor. Als pünktlich gelten Züge demnach bei Verspätungen bis zu fünf Minuten.
Auch Zugausfälle haben zugenommen, wie es weiter heißt.
Demnach fielen im Jahr 2024 8 Prozent der vom Land bei den Verkehrsunternehmen bestellten Zugkilometer aus. Im Vorjahr waren es noch 6,9 Prozent gewesen.
Der Großteil der Ausfälle war vorab eingeplant, etwa wegen Baustellen - oft gab es Ersatzverkehr.
Deutlich weniger konnten sich Fahrgäste hingegen auf die kurzfristigen Ausfälle einstellen. Und deren Zahl hat sich binnen Jahresfrist um etwa 25 Prozent deutlich erhöht. Der Großteil der Ausfälle hing mit fehlendem Personal zusammen, wobei auch Streiks eine Rolle gespielt haben.
Titelfoto: Martin Schutt/dpa