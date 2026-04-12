Züge in Thüringen immer unpünktlicher: Das sind die Gründe

Erfurt - Die Pünktlichkeit der Züge im Thüringer Nahverkehr hat sich in den vergangenen Jahren deutlich verschlechtert.

Züge in Thüringen werden immer unpünktlicher oder fallen ganz aus. © Martin Schutt/dpa

Waren im Jahr 2021 noch 96 Prozent der Züge pünktlich, waren es 2024 nur noch 89,1 Prozent, wie aus Zahlen des Infrastrukturministeriums hervorgeht. Für das vergangenen Jahr liegen noch keine Zahlen vor. Als pünktlich gelten Züge demnach bei Verspätungen bis zu fünf Minuten.

Auch Zugausfälle haben zugenommen, wie es weiter heißt.

Demnach fielen im Jahr 2024 8 Prozent der vom Land bei den Verkehrsunternehmen bestellten Zugkilometer aus. Im Vorjahr waren es noch 6,9 Prozent gewesen.

Der Großteil der Ausfälle war vorab eingeplant, etwa wegen Baustellen - oft gab es Ersatzverkehr.