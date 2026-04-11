Züge in Thüringen immer unpünktlicher: Die Gründe sind vielfältig

Erfurt - Die Pünktlichkeit der Züge im Thüringer Nahverkehr hat sich in den vergangenen Jahren deutlich verschlechtert.

Die Züge treffen in Thüringens Bahnhöfen viel zu oft verspätet ein. (Symbolfoto) © Daniel Karmann/dpa

Waren im Jahr 2021 noch 96 Prozent der Züge pünktlich, waren es 2024 nur noch 89,1 Prozent, wie aus Zahlen des Infrastrukturministeriums hervorgeht. Für das vergangene Jahr liegen noch keine Zahlen vor. Als pünktlich gelten Züge demnach bei Verspätungen bis zu fünf Minuten.

Auch Zugausfälle haben zugenommen, wie es weiter heißt. Demnach fielen im Jahr 2024 8 Prozent der vom Land bei den Verkehrsunternehmen bestellten Zugkilometer aus. Im Vorjahr waren es noch 6,9 Prozent gewesen. Der Großteil der Ausfälle war vorab eingeplant, etwa wegen Baustellen - oft gab es Ersatzverkehr.

Die Personalsituation im Schienenpersonennahverkehr (SPNV) habe sich inzwischen stabilisiert, hieß es vom Infrastrukturministerium. Das betreffe vor allem die Lokführer. "Einzelne personalbedingte Zugausfälle werden auch künftig nicht immer vermeidbar sein, zum Beispiel bei größeren Krankheitswellen oder infolge von ungewöhnlich vielen Personalabgängen."

Auch die Bauarbeiten an der Bahninfrastruktur gingen in den kommenden Jahren weiter - für das System Bahn sei das gut. "Leider führen Baumaßnahmen regelmäßig dazu, dass Zugleistungen ausfallen." Das Bündeln von Bauarbeiten werde aber immerhin zu geringeren und planbaren Auswirkungen führen.