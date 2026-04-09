Zum letzten Mal: Frühlingsgefühle beim Theatercafé in Gera
Gera - Frühlingsstimmung zieht in die Bühne am Park in Gera ein: Der Geraer Theaterverein lädt am Samstag, dem 18. April, um 14.30 Uhr zum letzten Theatercafé der laufenden Spielzeit ein.
Unter dem Motto "Vom Eise befreit" dreht sich laut Pressemitteilung des Theaters Altenburg Gera alles um die aktuelle Jahreszeit.
Das Publikum kann sich bei Kaffee und Kuchen auf ein abwechslungsreiches Programm freuen. Dabei sind unter anderem Schauspieldramaturg Felix J. Mohr sowie Tenor Jongwoo Kim.
Gemeinsam mit Korrepetitor Johannes Krahl am Flügel präsentiert er einen musikalischen Frühlingsstrauß.
Neben der Musik gibt es auch wieder Einblicke hinter die Kulissen des Theaterbetriebs sowie persönliche Geschichten aus dem Alltag der Künstlerinnen und Künstler.
Durch den Nachmittag führt Dramaturg Dr. Peter Larsen. Karten sind ausschließlich an der Theaterkasse in der Bühne am Park erhältlich.
Titelfoto: privat/Theater Altenburg Gera gGmbH