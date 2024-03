Alan Menken kurz vor "Hercules"-Weltpremiere: "Machen immer noch Änderungen!"

Im TAG24-Interview verrät Disney-Legende Alan Menken, warum "Hercules" auf die Musical-Bühne gehört.

Von Madita Eggers

Hamburg - Er ist eine echte Disney-Legende: Komponist Alan Menken (74) begeistert mit seiner Musik ("Aladdin", "Arielle" und "Die Schöne und das Biest") bis heute ganze Generationen. Momentan verweilt der gebürtige US-Amerikaner aufgrund der Weltpremiere von "Hercules – das Musical" am 24. März in Hamburg. Im TAG24-Interview verrät er, warum die Geschichte um den Halbgott auf die Musical-Bühne gehört.

TAG24 traf Alan Menken zum Interview in seinem Hamburger Hotelzimmer. © Tag24/Madita Eggers Bei einem Treffen kurz vor der Premiere wurde eines besonders deutlich: Am Klavier fühlt sich Alan Menken am wohlsten, selbst in seinem Hamburger Hotelzimmer – wo TAG24 den Komponisten am Donnerstag zum Interview traf – steht ein Keyboard. Der vielfach ausgezeichnete Komponist (unter anderem acht (!) Oscars und elf Grammys) steckt sein ganzes Herzblut in seine Musik. Mit seinen Kompositionen versucht er oft eine Hommage an "etwas noch viel Größeres" zu schaffen. Im Fall von "Hercules" ist es eine Hommage an die Gospel-Musik, performt von den fünf Musen, die im Musical eine viel größere Rolle spielen werden als in dem Disney-Film von 1997. "Gospel ist der Geburtsort von R 'n' B, Rock 'n' Roll und Blues und bringt dadurch direkt eine Diversität in die Show", erklärt der 74-Jährige. Die Musen waren es auch, die bei Menken überhaupt erst die Idee entfacht haben, aus "Hercules" ein Musical zu machen. "Ich war mit meiner kleinen Tochter auf einer Disney-Kreuzfahrt und wir waren bei einer Hercules-Show. Und als die Musen herauskamen, dachte ich 'Oh my God, das kann wirklich funktionieren'. Als ein erzählerisches und theatralisches Stilmittel, ein bisschen wie die Agenten bei 'The Little Shop of Horrors', nur anders", so Menken. "Und dann habe ich alle, die zugehört haben, versucht, davon zu überzeugen, das Hercules ein gutes Musical wäre. Es hat eine Weile gedauert, aber ich habe es geschafft."

Alan Menken schreibt gerne Songs für Bösewichte

Die Musen UZOH, Chasity Crisp, Venolia, Leslie Behann und Jessica Reese (v.l.) rahmen Mae Ann Jorolan ("Meg") und Benét Monteiro ("Hercules") ein. © Morris Mac Matzen/Stage Entertainment

Bei einem Presse-Event im Vorfeld der "Hercules"-Premiere performte "Meg"-Darstellerin Mae Ann Jorolan am Dienstag vor den kennenden Augen von Thomas Schumacher, Chef der Disney Theatrical Group, und Alan Menken den Song "Nein, ich bin nicht verliebt!". © Tag24/Madita Eggers Den Disney-Klassiker in ein Musical zu verwandeln, sei nicht nur ein jahrelanger Prozess gewesen, sondern habe auch viel Anpassungsarbeit gekostet. Nicht nur an die neue Bühnenform, sondern auch an das Publikum, die die Geschichte erstmals vor einer Theater-Kulisse sehen werden. Dazu gehört auch die Erweiterung der Geschichte, hauptsächlich um neue Lieder. "Einer der Hauptfragen war, wie erweitern wir das Stück, um andere Charaktere mehr einzubinden und Momente für neue Songs zu schaffen? Ich wollte zum Beispiel ein Song für Hades haben." Es mache einfach unfassbar viel Spaß, Songs für Bösewichte zu schreiben, da diese so vielfältig seien. Ausprobiert wurde die Musical-Version von Hercules erstmals in Zusammenarbeit mit einem öffentlichen Theater in New York und dessen Charity-Programm "public works". Bei dem über 200 Menschen, darunter Obdachlose, Ex-Häftlinge und Aktivisten, gemeinsam im Central Park eine Performance aufführten. "Dieses Projekt hat geholfen, ein neues und aufregendes Bühnenprogramm von Hercules zu schaffen. Wir mussten es danach nur auf eine normale Cast-Größe reduzieren".

Menken: "Es macht einfach Sinn, dass Musicals in Hamburg auch entwickelt und nicht importiert werden!"