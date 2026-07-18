"Als ich sie am meisten gebraucht habe": YouTuberin Desy mit elf Jahren von Mutter einfach zurückgelassen

Hamburg - Désirée Flore (33) alias Desy war acht, als ihre Eltern sich scheiden ließen. Ein heftiger Sorgerechtsstreit brach aus. Doch als sich die YouTuberin und auch das Gericht schließlich dafür entschieden, dass sie in Zukunft bei ihrer Mutter leben soll, kam es noch schlimmer.

YouTuberin Désirée Flore (33) alias Desy wurde als Kind in Deutschland von ihrer Mutter zurückgelassen. © Screenshot/Instagram/thisisdesy

Als Desy elf Jahre alt war, eröffnete ihre Mutter ihr den Plan: Die ganze Familie wandert nach Malaysia aus - darunter natürlich ihre Mutter selbst samt neuem Mann und Halbgeschwistern. Aber auch Desy sollte mit nach Südostasien ziehen.

"Da musste ich erstmal schlucken", so die Influencerin in dem Talkformat "deep und deutlich". Doch die Entscheidung, ob sie tatsächlich mit auswandern wolle, wurde ihr genommen.

Das Gericht habe entschieden: Die damals 11-Jährige könne nicht aus ihrer gewohnten Umgebung herausgerissen werden.

Doch statt gemeinsam mit ihrer Tochter in Deutschland zu bleiben, entschied sich die Mutter für die Auswanderung und damit gegen ein gemeinsames Leben mit Desy in Deutschland.

Für die YouTuberin ein Schock: "Genau dann, wo ich sie am meisten gebraucht habe, war sie nicht da", erklärt sie. "Ich bin da elf gewesen und mit zwölf habe ich meine Periode bekommen und habe dann bei meinem Vater gelebt."