15.07.2026 16:36 Ein "Full-Circle-Moment": Geheimnis um "Moulin Rouge!"-Cast gelüftet

Mae Ann Jorolan und Jonas Hein übernehmen die Hauptrollen Satine und Christian, wenn "Moulin Rouge! Das Musical" im Herbst von Köln in die Hansestadt zieht.

Von Madita Eggers, Alice Nägle

Hamburg - Hamburg bekommt ein neues Traumpaar: Lange war es selbst hinter den Kulissen streng geheim, jetzt ist es offiziell. Mae Ann Jorolan (34) und Jonas Hein (37) übernehmen die Hauptrollen Satine und Christian, wenn "Moulin Rouge! Das Musical" im Herbst von Köln in die Hansestadt zieht und am 5. November 2026 im "Theater am Großmarkt" Premiere feiern wird.

Mae Ann Jorolan (34) und Jonas Hein (37) bei ihrem "ersten Date" in der Hamburger Speicherstadt. Die beiden werden ab November als Satine und Christian in "Moulin Rouge! Das Musical" auf der Bühne stehen. © Moulin Rouge! Das Musical Die beiden wussten bereits seit Anfang des Jahres von ihrer Besetzung, durften es aber niemandem erzählen. "Ich muss das jetzt schon ein paar Monate für mich behalten. Das war schwierig", erzählt Mae Ann Jorolan im TAG24-Gespräch. Auch Jonas Hein musste sich monatelang zurückhalten. Umso größer ist jetzt die Erleichterung. "Als ich gefragt wurde, habe ich sofort Ja gesagt!", so der Musical-Darsteller, der die Rolle des Christian bereits seit dreieinhalb Jahren in Köln spielt. "Ich bin froh, jetzt endlich frei darüber sprechen zu dürfen." Unterhaltung Mit neuer Lunge: Kronprinzessin Mette-Marit aus Krankenhaus entlassen Einen Tag vor der offiziellen Pressekonferenz am Mittwoch im Hotel "Tortue" hatten die beiden sogar ihr erstes gemeinsames "Date", wie sie lachend erzählen. Kein unwichtiger Termin, denn gerade bei Satine und Christian müsse die Chemie stimmen. "Wenn man sich außerhalb der Bühne nicht gut versteht, dann sieht man das auch auf der Bühne", betont Mae Ann. Gerade bei der weltberühmten Liebesgeschichte rund um den mittellosen Schriftsteller und den "Funkelnden Diamanten" des berühmten Pariser Nachtclubs. Dabei kennen sich die beiden schon deutlich länger. Bereits vor vier Jahren versuchten sie ihr Glück bei den Auditions für die erste deutsche "Moulin Rouge!"-Produktion in Köln – allerdings ohne Erfolg. "Es hat bei uns beiden im ersten Anlauf nicht geklappt. Wir waren damals schon in Kontakt. Vier Jahre später schließt sich der Kreis und wir sitzen hier zusammen. Ein Full-Circle-Moment", so Jonas.

Auch Gavin Turnbull bleibt der Produktion treu und wird in Hamburg den exzentrischen Nachtclub-Besitzer Harold Zidler verkörpern. Der gebürtige Brite ist in der Hansestadt kein Unbekannter: Als Teil des Original-Casts verkörperte er bis 2018 den Timon in "Der König der Löwen". © Johann Persson

Für Mae Ann geht es zurück nach Hamburg: "Ich hatte echt Heimweh!"

Das "Moulin Rouge" im Pariser Stadtteil Montmartre gilt als eines der berühmtesten Varietés der Welt. Seit seiner Eröffnung im Jahr 1889 steht es für spektakuläre Shows, glamouröse Kostüme und den legendären Cancan-Tanz. © Dimitar Dilkoff/AFP/dpa Für Mae Ann Jorolan wird die Rolle gleich doppelt besonders. Die gebürtige Filipina, die in der Schweiz aufgewachsen ist, absolvierte ihre Ausbildung an der Stage School in Hamburg und ist in der Hansestadt längst keine Unbekannte mehr. Sie stand bereits in "Hamilton" und "Hercules" auf der Bühne, aktuell spielt sie die Rolle der Meg am Londoner West End. Jetzt nach Hamburg zurückzukehren, fühle sich für sie an, wie nach Hause zu kommen: "Ich hatte echt Heimweh!" Mit Satine übernehme sie nun erstmals eine ihrer absoluten Traumrollen. Unterhaltung Mit 86 Jahren! Weltstar gibt Konzert mitten im Hafen: "Kann es selbst kaum glauben!" Kennengelernt haben sowohl Jonas als auch Mae Ann die fiktive Liebesgeschichte rund um das "Moulin Rouge" durch den gleichnamigen Film aus dem Jahr 2001 mit Ewan McGregor und Nicole Kidman. "So einen Film gab es damals noch nicht", erinnert sich Mae Ann. Schon lange bevor überhaupt eine Musicalfassung angekündigt wurde, habe sie davon geträumt, die Geschichte einmal auf einer Bühne zu erleben. "Ich dachte: das mit einer Big Band und Tänzern hinter mir – mega cool!" Auch Jonas war damals sofort begeistert: "Ich dachte, wenn es die Rolle Christian irgendwann wirklich in einer Bühnenfassung gibt, dann muss ich das spielen. Und wenn ich das in meinem Leben als Musicaldarsteller nicht erreichen werde, dann werde ich sehr, sehr traurig sein." Dass dieser Wunsch nun tatsächlich seit mehreren Jahren in Erfüllung gegangen ist, macht die Rolle für ihn umso besonderer. Mittlerweile sieht er das Musical sogar vor dem Film. "In der Bühnenversion ist das mindestens, wenn nicht sogar noch viel immersiver und viel mitreißender als der Film. Weil da ist man ja mittendrin."

Viele ikonische Elemente der Kölner Produktion ziehen mit nach Hamburg, betonte der Technische Leiter Adrian Stoica am Mittwoch: "Es wird Kronleuchter und die roten Vorhänge geben. Und ganz wichtig: Der Elefant kommt mit. Genauso wie die rote Mühle." © Johann Persson

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