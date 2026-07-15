Ein "Full-Circle-Moment": Geheimnis um "Moulin Rouge!"-Cast gelüftet
Hamburg - Hamburg bekommt ein neues Traumpaar: Lange war es selbst hinter den Kulissen streng geheim, jetzt ist es offiziell. Mae Ann Jorolan (34) und Jonas Hein (37) übernehmen die Hauptrollen Satine und Christian, wenn "Moulin Rouge! Das Musical" im Herbst von Köln in die Hansestadt zieht und am 5. November 2026 im "Theater am Großmarkt" Premiere feiern wird.
Die beiden wussten bereits seit Anfang des Jahres von ihrer Besetzung, durften es aber niemandem erzählen. "Ich muss das jetzt schon ein paar Monate für mich behalten. Das war schwierig", erzählt Mae Ann Jorolan im TAG24-Gespräch.
Auch Jonas Hein musste sich monatelang zurückhalten. Umso größer ist jetzt die Erleichterung.
"Als ich gefragt wurde, habe ich sofort Ja gesagt!", so der Musical-Darsteller, der die Rolle des Christian bereits seit dreieinhalb Jahren in Köln spielt. "Ich bin froh, jetzt endlich frei darüber sprechen zu dürfen."
Einen Tag vor der offiziellen Pressekonferenz am Mittwoch im Hotel "Tortue" hatten die beiden sogar ihr erstes gemeinsames "Date", wie sie lachend erzählen.
Kein unwichtiger Termin, denn gerade bei Satine und Christian müsse die Chemie stimmen. "Wenn man sich außerhalb der Bühne nicht gut versteht, dann sieht man das auch auf der Bühne", betont Mae Ann. Gerade bei der weltberühmten Liebesgeschichte rund um den mittellosen Schriftsteller und den "Funkelnden Diamanten" des berühmten Pariser Nachtclubs.
Dabei kennen sich die beiden schon deutlich länger. Bereits vor vier Jahren versuchten sie ihr Glück bei den Auditions für die erste deutsche "Moulin Rouge!"-Produktion in Köln – allerdings ohne Erfolg.
"Es hat bei uns beiden im ersten Anlauf nicht geklappt. Wir waren damals schon in Kontakt. Vier Jahre später schließt sich der Kreis und wir sitzen hier zusammen. Ein Full-Circle-Moment", so Jonas.
Für Mae Ann geht es zurück nach Hamburg: "Ich hatte echt Heimweh!"
Für Mae Ann Jorolan wird die Rolle gleich doppelt besonders. Die gebürtige Filipina, die in der Schweiz aufgewachsen ist, absolvierte ihre Ausbildung an der Stage School in Hamburg und ist in der Hansestadt längst keine Unbekannte mehr.
Sie stand bereits in "Hamilton" und "Hercules" auf der Bühne, aktuell spielt sie die Rolle der Meg am Londoner West End.
Jetzt nach Hamburg zurückzukehren, fühle sich für sie an, wie nach Hause zu kommen: "Ich hatte echt Heimweh!" Mit Satine übernehme sie nun erstmals eine ihrer absoluten Traumrollen.
Kennengelernt haben sowohl Jonas als auch Mae Ann die fiktive Liebesgeschichte rund um das "Moulin Rouge" durch den gleichnamigen Film aus dem Jahr 2001 mit Ewan McGregor und Nicole Kidman.
"So einen Film gab es damals noch nicht", erinnert sich Mae Ann. Schon lange bevor überhaupt eine Musicalfassung angekündigt wurde, habe sie davon geträumt, die Geschichte einmal auf einer Bühne zu erleben. "Ich dachte: das mit einer Big Band und Tänzern hinter mir – mega cool!"
Auch Jonas war damals sofort begeistert: "Ich dachte, wenn es die Rolle Christian irgendwann wirklich in einer Bühnenfassung gibt, dann muss ich das spielen. Und wenn ich das in meinem Leben als Musicaldarsteller nicht erreichen werde, dann werde ich sehr, sehr traurig sein."
Dass dieser Wunsch nun tatsächlich seit mehreren Jahren in Erfüllung gegangen ist, macht die Rolle für ihn umso besonderer. Mittlerweile sieht er das Musical sogar vor dem Film.
"In der Bühnenversion ist das mindestens, wenn nicht sogar noch viel immersiver und viel mitreißender als der Film. Weil da ist man ja mittendrin."
Aus Harry Potter wird Moulin Rouge
Bis sich der Vorhang in Hamburg hebt, wartet allerdings noch jede Menge Arbeit auf das Produktionsteam.
"Wir müssen von der einen Zauberwelt in die nächste magische Welt eintauchen", so der Technische Leiter Adrian Stoica.
Nach der letzten Vorstellung von "Harry Potter und das verwunschene Kind" am 26. Juli wird das "Mehr!Theater am Großmarkt" innerhalb weniger Wochen komplett umgebaut.
Schon im Foyer sollen die Besucherinnen und Besucher in die Welt des Pariser Nachtclubs eintauchen oder, wie Mae Ann es ausdrückt, in diese Welt "hinein verführt" werden.
Eine entscheidende Rolle spielt natürlich auch die Musik. Das Musical verbindet rund 160 Jahre Musikgeschichte – von Komponist Jacques Offenbach bis Lady Gaga.
Viele Titel wie Elton Johns "Your Song" oder Marilyn Monroe's "Diamonds Are a Girl's Best Friend" werden weiterhin im Original gesungen und nur dann ins Deutsche übersetzt, wenn es dramaturgisch notwendig sei. "Es ist wirklich so, dass die Geschichte mit den Songs vorangetrieben wird", erklärt der Musikalische Leiter Philipp Gras.
Eine Kopie der Kölner Inszenierung werde das Publikum allerdings nicht erleben: "Die Nuancen sind entscheidend und das machen die Menschen auf der Bühne." Insgesamt wechseln 28 Mitglieder der aktuellen Kölner Besetzung mit nach Hamburg. Künftig werden 42 Darstellerinnen und Darsteller auf der Bühne stehen.
Für Theaterleiter Marcel Neitzel ist Hamburg ohnehin der perfekte Standort für die Produktion: "Hamburg ist eine internationale Kulturmetropole. Für mich steht die Stadt für Weltoffenheit, für Kreativität und mit der Reeperbahn auch für ein einzigartiges Nachtleben. Deswegen ist sie das ideale Zuhause für 'Moulin Rouge! Das Musical'."
Tickets und weitere Informationen gibt es unter moulin-rouge-musical.de.
Titelfoto: Montage: Moulin Rouge! Das Musical, Johann Persson