15.07.2026 06:19 Sänger gesteht bei "Counting Crows"-Konzert: Ausgerechnet diesen Song rettete seine Frau

Die US-Band machte im Rahmen ihrer "The Complete Sweets Tour" auch im Hamburger Stadtpark Halt.

Von Madita Eggers

Hamburg - Zugegeben: Lange ist der letzte Hamburg-Besuch der Counting Crows nicht her. Erst im September 2025 spielte die US-Band im Docks, nun machte sie mit ihrer "The Complete Sweets Tour" auch im Stadtpark Halt. Und obwohl das grüne Wohnzimmer am Dienstagabend nicht ausverkauft war – möglicherweise wegen der parallel laufenden Fußball-WM –, passte die Atmosphäre des Stadtpark Open Airs noch ein Stück besser zum Alternative-Folk-Rock der siebenköpfigen Band.

Die US-amerikanische Rockband "Counting Crows" besteht aktuell aus sieben festen Musikern. Im Rahmen ihrer "The Complete Sweets Tour" machte sie am Dienstag auch im Hamburger Stadtpark Halt. © Fabian Lippke Die "Counting Crows", 1991 von Sänger Adam Duritz und Gitarrist David Bryson in San Francisco gegründet, gehören wohl zu jenen Bands, deren Lieder oft bekannter sind als ihr Bandname. Das liegt nicht zuletzt daran, dass viele ihrer Songs ihren Weg auf die Soundtracks erfolgreicher Filme gefunden haben: "Colorblind" ist in Eiskalte Engel zu hören, das Joni-Mitchell-Cover "Big Yellow Taxi" in Ein Chef zum Verlieben, "Accidentally In Love" wurde zum musikalischen Aushängeschild von Shrek 2 und "The Ghost in You" ist Teil des Soundtracks des Kultfilms Clueless. Die ersten drei Songs standen auch beim Hamburg-Konzert auf der Setlist.



Dabei lassen sich auch die Erfolge abseits von Hollywood sehen: Mit ihrem Debütalbum "August and Everything After" gelang der Band bereits 1993 der internationale Durchbruch. Mehr als 20 Millionen verkaufte Tonträger später gehören Songs wie "Mr. Jones" und "Omaha" längst zur Popkultur und werden auch über 30 Jahre nach ihrer Veröffentlichung vom Publikum noch lautstark mitgesungen.

Frontmann Adam Duritz verrät: Seine Frau hat alles verändert

Sänger Adam Duritz (61) wollte lange den Song "Accidentally In Love" nicht live spielen. © PR Über dem Konzert lag an diesem Abend eine spürbare Abschiedsstimmung. Fast ein Jahr lang waren die Counting Crows mit ihrem neuen Album "Butter Miracle, The Complete Sweets!" (2025) unterwegs, Hamburg ist das vorletzte Konzert der Tour. "Wir haben nur noch eine Show zu spielen, dann geht es nach Hause", so Duritz. Zu Hause ist für ihn inzwischen New York, wie er auf Nachfrage aus dem Publikum verriet. Generell zeigte sich der 61-Jährige in Plauderlaune und scherzte hier und da nicht nur mit dem Publikum, sondern erzählte auch die ein oder andere Anekdote. Unterhaltung "Keinen Bock mehr mich zum Clown zu machen": Calvin Kleinen verabschiedet sich vom Reality-TV Zum Beispiel warum ausgerechnet "Accidentally In Love" lange nicht auf der Setliste stand. "Meine Frau hat mich gefragt, warum wir dieses Lied nicht häufiger spielen. Ich sagte: 'Weil es so verdammt schwer zu singen ist. Es ist einfach anstrengend. Im ganzen Lied gibt es praktisch keine Stelle, an der ich atmen kann!" Daraufhin habe sie vorgeschlagen, einzelne Passagen von den übrigen Bandmitgliedern übernehmen zu lassen. Duritz hielt die Idee zunächst für naiv – bis sie beim Soundcheck auf Anhieb funktionierte. Heute gibt er zu, dass seine Frau den Song gerettet habe. Oder, wie Schlagzeuger Jim Bogios mit einem Zwischenruf von hinten trocken kommentierte: Eigentlich gehöre der Abend Zoe Mintz. Passend dazu folgt unmittelbar "With Love, From A-Z" vom neuen Album. Duritz beschreibt den Song als Reflexion darüber, warum Menschen Kunst erschaffen und zugleich als Liebeserklärung an seine Frau, die vor zehn Jahren, "alles in meinem Leben verändert hat".

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