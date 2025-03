Backflip über der Elphi: YouTube-Star wagt riskanten Stunt in 100 Meter Höhe

"So eine Gelegenheit hat man nicht jeden Tag – auf ein Dach hoch zu dürfen, das aussieht wie eine Halfpipe und eigentlich perfekt für das Rad gebaut ist", so der 29-Jährige, der vor allem durch seine spektakulären YouTube-Action-Videos berühmt geworden ist.

Die Idee sei im November 2024 als Kick-off für die diesjährigen " Masters of Dirt "-Europatournee entstanden, so Wibmer, der dort an drei Terminen als Star-Gast mitfahren wird.

"Ich wurde von einem schottischen Biker inspiriert, der auch YouTube-Videos gemacht hat", so Wibmer im Gespräch. Der 29-Jährige wünscht sich ebenfalls, junge Menschen zu motivieren, aktiver zu sein: "Ich weiß, wie wichtig, Vorbilder sind!" © Masters of Dirt

Gesichert war Fabio Wibmer zu keinem Zeitpunkt während des Stunts in 100 Meter Höhe. Und auch wenn der Sprung allein "nur" rund zwei Meter hoch war, ein nicht bestreitbares Risiko.

"Die Risiken fahren schon immer irgendwo mit. Das Wichtigste ist, dass man Respekt davor hat und niemals zu leichtsinnig wird", betonte der Sportler. Es sei wichtig, sich selbst Grenzen zu setzen und sich dieser bewusst zu sein.

"Mit der Zeit lernt man, damit umzugehen. Oft trifft man Entscheidungen, die auf einer Abwägung basieren – wie weit man sich selbst pushen möchte, ohne die Sicherheit aus den Augen zu verlieren."

Angst, dass der Stunt auf der Elphi nicht klappen könnte, habe er nicht gehabt: "Bis auf, dass es über das Dach hinaus relativ weit heruntergeht, war das Risiko hier eigentlich entspannt."

Zudem seien Backflips seine Lieblingstricks, die er schon zig mal in seiner langjährigen Karriere umgesetzt habe. "Dank meiner Erfahrung kann ich diese fast überall sicher durchführen. Natürlich muss man sich an neue Setups herantasten, aber hier hat das sehr gut funktioniert. Es war ein cooler Moment".

Und nur ein Vorgeschmack, was die Zuschauenden der "Masters of Dirt"-Shows in Köln (3. Mai), Hamburg (17. Mai) und Berlin (31. Mai) erwarte: "Der Trick wird dort sehr ähnlich sein, aber deutlich höher und mit deutlich mehr Risiko", so Wibmer, der sich vor allem auf die Live-Interaktionen mit seinen Fans freut.

"Das Coole an einer Live-Show ist für mich die direkte Nähe zu den Menschen. Wenn man YouTube-Videos macht, kann man zwar Kommentare lesen, aber die echte, unmittelbare Reaktion des Publikums fehlt. In einer Halle mit Tausenden von Menschen ist das ein ganz anderes Gefühl – ein ganz anderer Nervenkitzel."

Tickets für die "Masters of Dirt"-Shows gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie online.