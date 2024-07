Einfach herrlich: Schwabe "bruddelt" beim Italiener und Englischtest

Stuttgart - Selbst im spröden Ländle geht man nicht überall zum Lachen in den Keller! In einer aktuellen Serie stellten die Komiker Tim&Jan auf ihrem Instagram -Kanal einmal mehr ihre unnachahmliche schwäbische Comedy unter Beweis. Dabei ging es um die italienische Küche und einen völlig missratenen Englischtest.

Ein übermäßig prall gefülltes Glas Wein, konkret ein Montepulciano, bildete den Auftakt einer Serie wahrer sprachlicher Stolpersteine. Dem irritierten Kunden fiel hierbei sofort auf, dass der Ober-Schwabe beim Italiener ziemlich fehl am Platz schien.

Die pure schwäbische Fassungslosigkeit herrschte nach einem Englischtest, bei dem alles, nur nicht Englisch geschrieben wurde. © Screenshot/Instagram/timundjani

Harter Szenenwechsel: Auch mit Fremdsprachen tut sich der geneigte Schwabe nicht immer leicht.

Ein hochgradig amüsanter Clip der beiden Entertainer hielt eine Szene fest, in der es um einen gänzlich in die Hose gegangenen Englischtest ging. Dabei war der verärgerte Lehrer höchstpersönlich am Hörer und hatte da etwas mit dem Vater zu klären.

Eine fehlende Unterschrift sorgte offenbar für Irritationen - und das nicht ohne Grund, wie sich kurz darauf herausstellen sollte.

Der Sohnemann wollte den Test nämlich wegen einer glatten sechs besser nicht vorzeigen. Kein Wunder, bei den zum Himmel schreienden Antworten, die der Schüler in seiner sprachlichen Verzweiflung parat hatte.