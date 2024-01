Das Baby ist da! Sienna Miller zum zweiten Mal Mutter geworden

Sienna Miller (42) und der britisch-amerikanische Schauspieler Oli Green (27) sind seit 2021 zusammen. Nun wurden sie Eltern einer gemeinsamen Tochter. © Zac Goodwin/PA Wire/dpa

Am heutigen Mittwoch wurde das Paar zum ersten Mal beim Ausgehen mit dem Nachwuchs gesichtet, berichtet Daily Mail. Der "Alfie"-Star wurde während eines Familienausflugs in einem Café im Westen Londons gesehen. Ihre Tochter habe sie stilvoll in einer 3300 Pfund (rund 3820 Euro) teuren Designer-Babytrage von Artipoppe bei sich gehabt.

Bekannt wurde Millers Schwangerschaft, als sie sich während ihres Urlaubs im August im knappen Bikini am Strand mit Babybauch zeigte. Im Dezember sprach sie in der Modezeitschrift "Vogue" zum ersten Mal über ihre Schwangerschaft und verriet, dass sie ein Mädchen erwartet.

Damals erzählte sie, dass sie völlig "ungeplant" schwanger ist und gab zu, dass sie sich "psychisch besser vorbereitet" fühle als bei ihrer Erstgeborenen.



Miller hat bereits eine Tochter, Marlowe, aus ihrer früheren Beziehung mit dem Schauspieler Tom Sturridge (38). Die Zehnjährige habe schon seit einiger Zeit auf ein Geschwisterchen gehofft. Mit Sturridge, der inzwischen mit Modedesignerin Alexa Chung (40) liiert ist, verbinde sie noch immer eine enge Freundschaft.

Die gebürtige New Yorkerin sagte auch, sie habe mit ihren eigenen Vorurteilen darüber gekämpft, eine ältere Mutter zu sein, und müsse lernen, keine Witze darüberzumachen.