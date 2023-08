Sienna Miller zeigt sich im knappen Bikini - und enthüllt süßes Geheimnis!

Sienna Miller (41) ist offenbar zum zweiten Mal schwanger. © Evan Agostini/Invision via AP/dpa

In einem knappen braunen Bikini gibt Sienna Miller am Strand von Ibiza nicht nur den Blick auf ihren mega durchtrainierten Körper frei. Auch ein anderes Detail sticht beim Anblick der Paparazzi-Fotos, die dem US-Promi-Magazin People vorliegen, sofort ins Auge: eine verräterische Babykugel.

Die Schauspielerin erwartet offenbar ihr zweites Kind.

Während die 41-Jährige auf den Urlaubs-Schnappschüssen die spanische Sonne genoss und sich zwischendurch eine Abkühlung im erfrischenden Meer gönnte, legte sie immer wieder die Hand auf ihren deutlich gewölbten Babybauch.

Miller, die aktuell mit ihrem jüngeren Schauspiel-Kollegen Oli Green liiert ist, ist bereits Mama der elfjährigen Marlowe, die aus der Beziehung mit ihrem Ex-Verlobten Tom Sturridge (37) stammt und sich nun offenbar über ein Geschwisterchen freuen darf.



Dass die "Anatomie eines Skandals"-Darstellerin ihre Familie vergrößert, dürfte für ihre Fans allerdings keine allzu große Überraschung sein: Kurz nach ihrem 40. Geburtstag hatte Sienna Miller enthüllt, sie habe Eizellen einfrieren lassen, um auch jenseits der 40 noch einmal Mama werden zu können.