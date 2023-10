"Dawson's Creek"-Star und seine Frau trennen sich nach vier Jahren

Turner-Smith habe am Montag in Los Angeles die Scheidung beantragt, berichteten US-Medien übereinstimmend unter Berufung auf Gerichtsunterlagen. Das Model werde von der Star-Anwältin Laura Wasser vertreten, berichtete der Hollywood Reporter .

Jackson wurde Ende der 1990er Jahre mit der Teenie-Serie "Dawson's Creek" einem breiten Publikum bekannt. Zuletzt spielte er in Serien wie "The Affair" oder "Little Fires Everywhere" mit. Turner-Smith ("Queen & Slim", "Weißes Rauschen") ist ebenfalls in Film- und TV-Rollen zu sehen.