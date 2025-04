Star-Aufgebot beim Hamburger Hafengeburtstag: Sie rocken die schwimmende Bühne

Hamburg - Vom 9. bis 11. Mai feiert der Hamburger Hafen seinen 836. Geburtstag. Als Show-Highlight der dreitägigen Feierlichkeiten bringt "Elbe in Concert" dieses Jahr direkt an zwei Abenden heimische Top-Acts auf die schwimmende Elbe-Bühne direkt vor den Landungsbrücken.

Für internationales Flair sollen Szenen aus dem Stage-Musical " MJ – Das Michael Jackson Musical " Broadway-Atmosphäre an die Waterkant bringen. Den Abschluss des ersten Tags macht dann Nina Chuba (26), wie der Hamburger Senat am Dienstag mitteilte.

Neben den Star-Auftritten erwartet die Besuchenden ein vielfältiges Programm an Land und auf dem Wasser – mit über 250 Schiffen, traditionellen Highlights wie der Einlaufparade, dem Schlepperballett und der "Open Ship"-Aktion oder Neuheiten wie dem skandinavischen Fischerdorf.

"Rund eine Million Gäste wollen wir in diesem Jahr wieder zum 836. Hafengeburtstag in Hamburg begrüßen. Der Hafen berührt und inspiriert uns in Hamburg so sehr wie kaum ein anderer Ort", so Senatorin Dr. Melanie Leonhard (47, SPD) am Dienstag.

"Es gibt viel Anlass, den Hafen zu feiern – kommende Woche ist reichlich Gelegenheit, mitten in das maritime Herz Hamburgs einzutauchen."

Mehr Informationen zum Programm auf hafen-hamburg.de.