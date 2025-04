Zu viele Influencer in Filmen? "The Mallorca Files"-Star kritisiert Besetzung

Schauspieler Julian Looman erklärt im TAG24-Interview, dass bekannte Namen nicht per se Qualität bedeuten.

Von Saskia Hotek

Berlin - Immer mehr Influencer ergattern begehrte Rollen in Film- und TV-Produktionen. Diese Entwicklung sieht "The Mallorca Files"-Star Julian Looman (40) kritisch, wie er nun im TAG24-Interview verrät.

Statt der berühmtesten sollte die passendste Person besetzt werden, findet Julian Looman (40). © imago/Future Image "Wenn es nur darum geht, an die Follower der jeweiligen Influencer zu kommen, dann finde ich das schwierig, ganz ehrlich gesagt", erklärt er. "Allerdings gibt es immer wieder begabte und tolle Laien. Das Kunststück kann theoretisch schon gelingen. Natürlich bietet ein Schauspieler, der eine Million Follower hat, eine Werbeplattform, die man sonst nicht hat oder die sehr teuer wäre." Schließlich sollen die prominenten Gesichter möglichst viele ihrer Follower in die Kinos oder vor die Bildschirme locken. "Ich bin der Meinung, dass bekannte Namen nur bedingt etwas ausmachen und nicht per se Qualität bedeuten. Wenn man sehr bekannte Schauspieler und Schauspielerinnen besetzt, hat man als Produktion damit den Sicherheitsanker, falls es ein Misserfolg werden sollte." Unterhaltung Titanic-Ausstellung enthüllt: So unrealistisch ist diese berühmte Filmszene So könne man sagen, man hätte alles versucht, sogar die berühmtesten Leute engagiert. Dahingehend wünscht sich der Schauspieler Veränderung. "Meiner Meinung nach sollte aber immer die passendste Person die Rolle spielen und nicht die berühmteste. Wenn die Performance und die Figur gut zusammenpassen, dann ist das ganze Ding ein Erfolg. Daran glaube ich."

Looman: Theater und Film kaum vergleichbar

Gustav Schmidt (29) und Anna Bardavelidze (27) spielen ihre ersten großen Hauptrollen. © ZDF/Omri Aloni

Seinen Angaben nach ist dies in seiner neuen Serie "Crystal Wall" so geschehen. Mit Anna Bardavelidze (27) und Gustav Schmidt (29) spielen zwei Newcomer die Hauptrolle - für beide das erste Mal. "Sowohl Anna als auch Gustav hatten ein Riesenpensum zu bewältigen, vor dem man nur den Hut ziehen kann. Nachdem ich selbst weiß, wie fordernd so ein langer Dreh in so einer großen Rolle ist, waren beide unglaublich professionell und haben das von Anfang bis Ende mit größter Leidenschaft durchgezogen. Respekt!" Die beiden bringen jede Menge Theatererfahrung mit. Auch Looman ist den Weg über das Theater zum Fernsehen gegangen. "Es gibt ja das Sprichwort: 'Film macht dich berühmt, Fernsehen macht dich reich, und Theater macht dich gut.'" Es gebe viele, die darauf schwören. "Ich selbst habe wenig Sprechtheater gemacht und komme damit auch gut klar. Daher denke ich nicht, dass das Theater obligatorisch fürs Drehen ist. Reich bin ich aber auch nicht", sagt er lachend. Außerdem sei die Arbeit am Theater und vor der Kamera kaum vergleichbar. "Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es zwei grundlegend verschiedene Berufe sind. Sie sind zwar verschwägert, aber nicht dieselben. Man hat eine unterschiedliche Herangehensweise", so der 40-Jährige. "Als Fernseh- und Filmschauspieler ist man nicht nur ein Darstellender, sondern auch ein Bildender Künstler, wenn man so will. Es geht nicht nur um die Darstellung einer Figur, sondern man denkt auch das Medium Kamera mit." Diese Komponente entfalle beim Theater. "Auf der Bühne spielt man eine Figur an einem Abend stringent durch. Beim Filmen arbeitet man oft nicht chronologisch."

Ungewohnt ernste Rolle von Julian Looman

In "The Mallorca Files" sieht man den Schauspieler als humorvollen Kommissar an der Seite von Elen Rhys (41). © ZDF/Mark Bourdillon

Daher müssen sich die Schauspieler am Set, sich immer wieder neu in ihre Figur hineinzuversetzen. Der Österreicher spielt in "Crystal Wall" den Bodyguard Colin - eine ungewohnt ernste Rolle. "Nachdem ich instinktiv immer nach dem Humor in einer Figur suche, war das stoische Auftreten von Colin schon eine Herausforderung für mich. Daran habe ich aber auch meinen Spaß gehabt", so Looman.

Die Personenschützer Louna (Bardavelidze) und Colin (Looman) riskieren für andere ihr Leben. © ZDF/Philip Jestädt