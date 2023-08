"Der Landarzt"-Star Christian Quadflieg still und heimlich in Hamburg beerdigt

Hamburg – Am 16. Juli verstarb Christian Quadflieg im Alter von 78 Jahren nach langer Krankheit im Beisein seiner Familie. Rund einem Monat nach seinem Tod soll der Schauspieler nun auf dem Friedhof Ohlsdorf in Hamburg im engsten Kreise beigesetzt worden sein.

Eine schlichte Metallplatte weist auf die letzte Ruhestätte von Christian Quadflieg (†78) auf dem Friedhof Ohlsdorf in Hamburg hin. © Citynewstv

Eine runde Metallplatte auf einem schlichten, liegenden Grabstein, inmitten eines Meeres aus Trauerkränzen, weist auf die letzte Ruhestätte Christian Quadfliegs hin. Über der Namensgravur ist ein einzelner Strauß weißer Rosen platziert.

Der Mitte Juli verstorbene Schauspieler soll nach TAG24-Informationen Ende vergangener Woche auf dem Ohlsdorfer Friedhof im gleichnamigen Hamburger Stadtteil im Beisein des engsten Familienkreises beigesetzt worden sein.

Ein Friedhofsprecher gab auf Nachfrage von TAG24 an, keine Auskünfte geben zu dürfen.

Vielen ist Christian Quadflieg vor allem als Landarzt in der gleichnamigen ZDF-Serie in Erinnerung geblieben. Von 1986 bis 1992 spielte der 1945 in Schweden geborene Schauspieler die Rolle des Dr. Karsten Mattiesen. Unvergessen bleibt auch seine – damals fast schon skandalöse – Darbietung in der Tatort-Folge "Reifezeugnis" (1977) als ein Lehrer, der seine Schülerin verführt.

Aus Mangel an niveauvollen Rollen, wie Quadflieg damals auf seiner Website schrieb, zog sich der TV-Star Anfang der 2000er immer mehr aus dem Showgeschäft zurück.