"Der Landarzt"-Star Christian Quadflieg gestorben

Hamburg – Schauspieler Christian Quadflieg ist am Sonntag im Alter von 78 Jahren nach langer Krankheit "im Beisein seiner Familie" gestorben. Dies teilte seine Familie am heutigen Mittwoch mit.

Schauspieler Christian Quadflieg ist am Sonntag im Alter von 78 Jahren nach langer Krankheit gestorben. © picture alliance / dpa

Vielen ist Christian Quadflieg vor allem als der Landarzt in der gleichnamigen ZDF-Serie in Erinnerung geblieben. Von 1986 bis 1992 spielte der 1945 in Schweden geborene Schauspieler Dr. Karsten Mattiesen.

Unvergessen bleibt auch seine – damals fast schon skandalöse – Darbietung in der Tatort-Folge "Reifezeugnis" (1977) als ein Lehrer, der seine Schülerin verführt.

Nach seinem Ausstieg beim Landarzt war Quadflieg von 1995 bis 2002 noch als Dirigent Max Oldendorf in der Serie "Vater wider Willen" zu sehen. 2007 flimmerte er ein letztes Mal in "Die Alte" über die Bildschirme.

Danach zog sich der Sohn des bekannten Schauspielers Will Quadflieg (†89) aus dem TV-Geschäft zurück. Nicht aus Mangel an Leidenschaft, sondern aus Mangel an niveauvollen Rollen, wie Quadflieg damals auf seiner Website schrieb.

"Sie haben mich immer in Fernsehfilmen erlebt, die ein gewisses Niveau hatten. Dieser Anspruch, den Sie an mich stellen, den ich aber auch an mich selbst stelle, führt dazu, dass ich in der Auswahl meiner Filmrollen ein bisschen wählerisch geworden bin", erklärte der Künstler seinen Anhängern seinen Rückzug.

"Die Drehbücher, an denen es mir Spaß machen würde, mitzuwirken werden leider immer seltener."